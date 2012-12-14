Хрещатик на тиждень перекриють

У Києві у період новорічно-різдвяних святкувань, з 30 грудня 2012 року до 8 січня 2013 року, Хрещатик на ділянці від вулиць Інститутської до Богдана Хмельницького, а в разі необхідності й до Бессарабської площі, буде перекритий для руху всіх видів транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Крім того, водіям доведеться об’їжджати й такі вулиці, як Софійська (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності) та Мала Житомирська (від Майдану Незалежності до пров. Володимирського), де з 18.00 31 грудня до 6.30 1 січня буде заборонений рух усього транспорту, окрім громадського.

Також у разі необхідності на Хрещатику можуть заборонити рух на час урочистого відкриття новорічної ялинки на Майдані Незалежності, тобто 19 грудня з 16.00 і до закінчення заходів (від вул. Інститутської до вул. Б. Хмельницького), та 22 грудня з 14.00 у зв’язку із Парадом Дідів Морозів від вул. Інститутської до Бессарабської площі.

Крім того, водії не зможуть припаркувати свій автотранспорт у центрі міста 31 грудня з 16.00 та 7 січня з 11.00, а саме на вулицях: Софійська (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності); Мала Житомирська (від Майдану Незалежності до пров. Володимирського); Еспланадна; Рогнідинська (від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної); Шота Руставелі (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної).

У КМДА нагадують, що у Новорічну ніч робота метрополітену буде подовжена на 3 години 30 хвилин, наземний громадський транспорт їздитиме до 4.30 1 січня, а на окремих маршрутах, що курсують від станцій метро, добиратися можна буде й після цієї години.

Крім того, 31 грудня з 20.00, 7 січня на час проведення заходів на Хрещатику та 19 січня до закінчення заходів у Парку культури й відпочинку «Гідропарк» та на Оболонській набережній передбачено збільшення кількості пар потягів метро та рухомого складу на автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутах.

З 20.00 31 грудня буде посилено охорону громадського порядку та безпеки дорожнього руху на всіх маршрутах пасажирського транспорту, зокрема, на: вул. Софійській (кінцева зупинка тролейбусів № 16, 18); вул. М. Грушевського (біля стадіону «Динамо» на зупинці автобусів № 24, 62); площі Льва Толстого (кінцева зупинка тролейбусів № 5, 8, 17); перехресті вулиць Рогнідинської та Еспланадної; біля станцій метро «Либідська», «Петрівка», «Святошин», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».