У Житомирі від переохолодження загинув 41-річний чоловік
13:49, 14 грудня 2012Новини регіонів
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Послизнувся і втратив свідомість
У Житомирі від переохолодження загинув 41-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, тіло чоловіка виявили на вулиці вчора, 13 грудня, в одному з віддалених мікрорайонів міста.
За попередніми даними медиків, причиною смерті стало загальне переохолодження.
Остаточну причину смерті визначать судмедексперти. Рятувальники припускають, що чоловік міг впасти, послизнувшись, втратити свідомість, і через це довгий час пролежати на морозі.
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