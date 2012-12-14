У Житомирі від переохолодження загинув 41-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, тіло чоловіка виявили на вулиці вчора, 13 грудня, в одному з віддалених мікрорайонів міста.

За попередніми даними медиків, причиною смерті стало загальне переохолодження.

Остаточну причину смерті визначать судмедексперти. Рятувальники припускають, що чоловік міг впасти, послизнувшись, втратити свідомість, і через це довгий час пролежати на морозі.

