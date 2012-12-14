У сільській школі на Житомирщині через сніг руйнується дах

У селі Діброва Малинського району Житомирщини через товстий шар снігу руйнується дах.

Як повідомила УНІАН начальник відділу роботи зі ЗМІ та громадськістю територіального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, у селі Діброва через велике снігове навантаження почалося руйнування шиферного покриття даху школи, тому навчання у школі наразі призупинено.

За її словами, рятувальники проводять роботи по розчищенню снігу на даху школи. На даний час демонтовано конструкцію даху на площі понад 100 квадратних метрів. За попередніми підрахунками, матеріальний збиток становить близько 20 тис. грн.

І.Романюк додала, що з 12 грудня у зв‘язку зі складними погодними умовами навчальний процес в усьому Малинському районі, призупинений.