Полтавщина: скажений кіт подряпав свого 28-річного господаря

08:59, 17 грудня 2012
Новини регіонів
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На обстеженні у лікарні

У райцентрі Решетилівка Полтавської області хворий на сказ кіт подряпав свого 28-річного господаря.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України у Полтавській області.

За їх даними, господар кота на даний час перебуває на обстеженні у Решетилівській центральній районній лікарні.

Рішенням протиепізоотичної комісії Решетилівської районної державної адміністрації на території райцентру терміново введено карантинні обмеження.

 

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