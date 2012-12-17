Полтавщина: скажений кіт подряпав свого 28-річного господаря
08:59, 17 грудня 2012Новини регіонів
0
На обстеженні у лікарні
У райцентрі Решетилівка Полтавської області хворий на сказ кіт подряпав свого 28-річного господаря.
Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України у Полтавській області.
За їх даними, господар кота на даний час перебуває на обстеженні у Решетилівській центральній районній лікарні.
Рішенням протиепізоотичної комісії Решетилівської районної державної адміністрації на території райцентру терміново введено карантинні обмеження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter