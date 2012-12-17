Полтавщина: скажений кіт подряпав свого 28-річного господаря

У райцентрі Решетилівка Полтавської області хворий на сказ кіт подряпав свого 28-річного господаря.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України у Полтавській області.

За їх даними, господар кота на даний час перебуває на обстеженні у Решетилівській центральній районній лікарні.

Рішенням протиепізоотичної комісії Решетилівської районної державної адміністрації на території райцентру терміново введено карантинні обмеження.