У Тернополі через негоду відмінено навчання у школах

У Тернополі через складні погодні умови відмінено навчання у школах на два наступні дні, 17-18 грудня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення було прийнято у неділю оперативним штабом при міській раді з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій. При цьому дошкільні навчальні заклади будуть працювати в звичному режимі.

15-16 грудня у Тернополі випала двомісячна норма снігу. Снігопад не припиняється.

З метою гарантування безпеки дорожнього руху, належного утримання шляхово-мостового господарства, під’їзду спеціальної аварійно-рятувальної техніки та своєчасного вивезення побутових відходів оперативний штаб також прийняв рішення скоротити кількість громадського транспорту. Наразі на маршрутній мережі працює 45% транспорту, зокрема 29 тролейбусів та 95 маршрутних таксі.

Як уже повідомляв УНІАН, з 12 грудня у Тернополі у зв’язку з несприятливими погодними умовами та з метою забезпечення безпеки дорожнього руху розпорядженням міського голови тимчасово заборонено паркування транспортних засобів на вулицях міста. Також тимчасово обмежено рух великотоннажного транспорту без антибуксових пристроїв на дорогах міста, що суміщаються з дорогами загального користування М-12, Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка, М-19, Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, Р-41.

Такий транспорт не пускають у місто під час снігопадів та ожеледиці.