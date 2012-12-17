Вінниччина: за добу рятувальники витягли із снігу 77 автомобілів

На Вінниччині протягом 15 грудня рятувальники МНС витягли із снігу 77 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в територіальному управлінні МНС у Вінницькій області.

Зокрема, рятувальники за допомогою спецтехніки витягли із снігу 62 легковики, 6 вантажівок, 6 автобусів та 3 автомобілі швидкої медичної допомоги.

Так, на відрізку автошляху «Ведичани – Сугаки» працівники МНС допомогли вибратись із снігових кучугур 19 автовласникам, а в районі населених пунктів Василівка та Довгополівка визволили 12 легковиків.

Водіям рейсових автобусів бійці МНС прийшли на допомогу на автошляхах поблизу населених пунктів Борівка (Чернівецький район), Вугли (Хмільницький районн), Маньківці та Гулі (Барський район), смт. Стрижавка (Вінницький район), та в обласному центрі на вулиці Щорса.

Автомобілі «швидкої допомоги» не залишились без допомоги оперативно-рятувальної служби у Погребищенському районі, а також в містах Шаргород та Вінниця.

Загалом до проведення рятувальних робіт залучалися понад 100 бійців МНС на 40 одиницях техніки.

Протягом останньої доби практично кожен підрозділ оперативно-рятувальної служби залучався на проведення робіт, пов’язаних чи то з витягуванням автомобілів із снігових заметів, чи розчищенням дахів будинків від снігового покриву та криги, чи відновленням електропостачання.