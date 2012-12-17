Жертвами вибуху у Харкові стали двоє дорослих і двоє дітей

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку у Харкові загинуло двоє дорослих і двоє дітей, повідомляє прес-служба МНС.

Вибух стався у неділю о 17.39 у квартирі на десятому поверсі 16-поверхового житлового будинку (1978 року забудови) на проспекті Московський.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у чотирьох квартирах.

Внаслідок вибуху загинуло чотири людини, у том числі дві дитини (2005 та 2011 р.н.).

Постраждало восьмеро чоловік. Їх з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, має місце втрата несучих здібностей конструкція зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно чотирьох квартир.

О 19.34 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано. У ході гасіння пожежі врятовано 16 чоловік та евакуйовано 184. Усі мешканці будинку відселені до родичів та у готелі.

До аварійно-рятувальних робіт залучалось 168 осіб і 49 одиниць техніки, у тому числі від МНС 108 осіб та 27 одиниць техніки.

На місці події створена комісія по встановленню причин вибуху та надання допомоги постраждалим.