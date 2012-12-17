На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинуло двоє осіб
11:07, 17 грудня 2012Новини регіонів
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Снігопади не припиняються
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинуло двоє осіб ще одну госпіталізовано.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, зокрема у селі Залав’я Теребовлянського району вчора виявлено труп 50-річного місцевого жителя, а у селі Налужжя Теребовлянського району внаслідок переохолодження помер 65-річний чоловік.
Окрім цього учора в Лановецьку центральну районну клінічну лікарню з діагнозом «Загальне переохолодження» було госпіталізовано 25-річного місцевого жителя.
Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській області з 10 грудня тривають сильні снігопади та похолодання.
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