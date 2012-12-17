Буковина: через негоду закривають школи

У Чернівецькій області з 17 грудня призупинено навчальний процес у 88 навчальних закладах: у Заставнівському, Хотинському, Герцаївському, Кельменецькому та Новоселицькому районах – які найбільше постраждали від сильних снігопадів та заметілей і де припинено електропостачання.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, наказом обласного управління освіти прийнято рішення точково призупинити навчально-виховних процес у тих школах та садках регіону, де електропостачання протягом доби не буде відновлено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, на сьогодні 52 населених пункти області залишись без електропостачання, тривають ремонті роботи.

Голова ОДА Михайло Папієв на засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Чернівецької області дав доручення скоординувати діяльність ремонтних бригад ПАТ «Чернівціобленерго» та дорожніх служб області. «Першочергово мають бути розчищенні усі дороги до тих населених пунктів, які залишись без електропостачання. Ремонтні бригади повинні оперативно відновлювати пошкоджені лінії електропередач», - наголосив він.

М.Папієв також закликав буковинців утриматись від поїздок автотранспортом.

Комунальні та дорожні служби працюють у посиленому режимі та цілодобово розчищають снігові намети на автошляхах. Втім, як повідомляють голови районних адміністрацій, через сильні пориви вітру, перемети утворюються постійно, що істотно ускладнює рух автотранспорту та спеціальної техніки.

За даними УМНС України в Чернівецькій області, 16 грудня на дорогах Буковини врятовано з снігового полону 152 автомобілі та надано допомогу 331 людині, з них 16 дітей, які знаходились у в транспортних засобах, що потрапили в затори та снігові замети.

Для забезпечення проїзду на магістралях регіону, Територіальне управління МНС України у Чернівецькій області задіяло 14 одиниць техніки та 98 чоловік особового складу, а Служба автомобільних доріг 53 одиниці техніки та понад 1100 працівників.

