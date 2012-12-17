Через снігові замети скасовані автобусні рейси від Тернополя

Через снігові замети скасовані автобусні рейси в трьох напрямках від Тернополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник сектору профілактичної роботи управління обласної Державтоінспекції Микола Лецкалюк.

«На Кременець була дорога прочищена, але зараз знову затори. Нема проїзду на Хмельницький (східний напрямок), на Броди (північний напрямок), на півдні заблоковані ділянки в Бучацькому районі. Був трохи проїзд на Ланівці (північно-східний напрямок), знову заблоковано. Відповідно рейси в цих напрямках скасовані, продовжують курсувати автобуси на Львів, на Заліщики та Чортків (західний та південний напрямки ). Автобусні рейси будуть відновлювати по мірі розчищення доріг», – повідомив М. Лецкалюк.

Він додав, що роботи з розчищення доріг затримують самі водії.

«Іноді грейдер не може прочистити навіть одну смугу, бо знаходились водії на джипах, які думали, що вони прорвуться і починали об’їжджати колону, застрягали. Потім хтось об’їжджав їх і заривався на обочині. Бо все настільки замело, що не було видно, де завершується дорога. І таким чином нагромаджувалося автомобілів у 3 смуги. Коли вдається розчистити принаймні одну смугу, то знову знаходяться нетерплячі, які і її блокують", - зазначив М. Лецкалюк.

У Тернополі ж, за його словами, незручності водіям подекуди спричиняли пішоходи.

«У місті учора виникла велика проблема для пішоходів. Оскільки тротуари не були почищені, люди ходили проїжджими частинами, створюючи перешкоди. А це впливає на безпеку дорожнього руху. На щастя, жодних випадків наїзду не зафіксовано», – повідомив М. Лецкалюк.