Троє постраждалих від вибуху в Харкові у важкому стані

Троє осіб, які 16 грудня постраждали від вибуху та пожежі у багатоповерховому житловому будинку в Харкові, знаходяться у важкому стані.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

За її словами, на цей час у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова перебувають троє госпіталізованих - двоє дорослих та одна дитина. Їхній стан важкий. У дорослих - переломи та рвані рани, у дівчинки - опіки верхніх дихальних шляхів. На амбулаторному лікуванні перебувають 11 потерпілих.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих та двоє дітей, одна з яких однорічна. За даними заступника міського голови, всі загиблі - члени однієї родини.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, має місце втрата несучих здатностей конструкції зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно чотирьох квартир.