У Севастополі відбулося скидання нечистот в Чорне море

У Севастополі в районі комунального пляжу «Кришталевий» відбулося скидання нечистот в акваторію Чорного моря.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КП "Благоустрій", забруднення було зафіксовано в неділю, 16 грудня, й першими на подію відреагували співробітники КП «Благоустрій», які обслуговують цю територію.

За інформацією заступника директора підприємства Андрія Максимова, з метою з`ясування джерела забруднення було направлено запит до Азово-Чорноморської екологічної інспекції та природоохоронної прокуратури.

Як додали в прес-службі, причиною потенційного скидання нечистот могла стати аварія каналізаційної системи, проте представники КП «Севміськводоканал» стверджують, що нічого подібного не відбувалося.

Як додали в прес-службі, також є вірогідність, що надзвичайна пригода відбулася з вини співробітників розташованого неподалік яхт-клубу. Проте, як зазначили в прес-службі, ця інформація також поки не підтверджена.