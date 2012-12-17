На Волині із заметів вивільнено 105 одиниць транспорту

У Волинській області працівниками МНС за вихідні зі снігових заметів вивільнено 105 транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні МНС у Волинській області, зокрема, станом на сьогодні вивільнено 41 легковий автомобіль, 32 рейсових автобуси, 17 автомобілів швидкої допомоги та 15 вантажних автомобілів.

До заходів із подолання наслідків складних погодних умов залучено 150 рятувальників та 60 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

За інформацією відділу інформаційної роботи міської ради, зараз на вулицях Луцька працюють понад 30 одиниць комунальної спеціалізованої техніки. Окрім того, додатково залучено близько 20 одиниць техніки у приватних підприємств. Найближчим часом будуть очищені від снігу не лише головні шляхопроводи, а й невеликі дороги і двори.

Як повідомили у прес-службі компанії «Волиньобленерго», наразі повністю відключеними від електропостачання залишаються чотири села у Турійському районі, а також одне село у цьому ж районі знеструмлене частково. На допомогу енергетиків чекають також жителі двох сіл Ківерцівського району, та двох — Любомльського (в одному з них електропостачання налагоджене частково). Всього за три дні (14-16 грудня) в області повністю були знеструмленими 87 сіл та ще 44 — частково.

Роботу з оперативної ліквідації наслідків негоди ускладнює той факт, що до місць пошкоджень повітряних ліній та трансформаторних підстанцій подекуди неможливо доїхати. Тому точні причини усіх відключень поки нез’ясовані. Енергетики спільно з підрозділами ТУ МНС та дорожніми службами працюють над відновленням транспортного сполучення з важливими енергооб’єктами.