Хмельниччина: рятувальники звільнили із заметів 445 автомобілів

За минулу добу на Хмельниччині рятувальники звільнили із снігових заметів 445 автомобілів, в яких перебувало понад 1 тис. 400 осіб.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Хмельницькій області, для відновлення енергопостачання 23-х населених пунктів в 6-ти районах області організовано буксирування техніки аварійних бригад обленерго та доставку фахівців до місць обриву ліній електропередач за допомогою бойових розвідувальних машин МНС та Міноборони.

Крім того, до лікувальних закладів доставлено 4 породіллі.

Загалом, до ліквідації наслідків негоди задіяні 755 чоловік, з яких 345 рятувальників, та 370 одиниць техніки, з яких 62 від МНС.

За інформацією прес-служби Хмельницької ОДА, також у роботах задіяні військовослужбовці і спеціальна автомобільна техніка.

Зокрема, у напрямку Хмельницький-Ярмолинці працюють 40 військовослужбовців і екіпаж шляхопрокладача БАТ-2М інженерно-саперного взводу 19-ї ракетної бригади. У напрямку на Тернопіль на ділянці Хмельницький-Чорний Острів-Чернілівка-Чорний острів-Водички задіяно майже півсотні військовослужбовців авіаційних складів ракетного озброєння і боєприпасів та інженерна машина розгородження ІМР-2М.