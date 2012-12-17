У Донецькій області діє 101 пункт обігріву для населення

У Донецькій області на даний момент діє 101 пункт обігріву для населення.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, з цих пунктів обігріву 5 наметів - від Головного територіального управління МНС. За минулу добу в регіоні в цих пунктах обігрілися 150 осіб.

Так, сьогодні в центральних районах м. Донецька станом на 7.00 було 20 градусів морозу, на 16.00 – 18 градусів нижче нуля.