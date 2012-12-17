У Донецькій області діє 101 пункт обігріву для населення
18:11, 17 грудня 2012Новини регіонів
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20 градусів морозу
У Донецькій області на даний момент діє 101 пункт обігріву для населення.
Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.
Згідно з повідомленням, з цих пунктів обігріву 5 наметів - від Головного територіального управління МНС. За минулу добу в регіоні в цих пунктах обігрілися 150 осіб.
Так, сьогодні в центральних районах м. Донецька станом на 7.00 було 20 градусів морозу, на 16.00 – 18 градусів нижче нуля.
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