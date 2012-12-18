У Чернігові під колесами поїзда загинула дитина
09:02, 18 грудня 2012Новини регіонів
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Діти вирішили скоротити шлях
У Чернігові під колесами поїзда №658 "Чернігів – Москва" загинув 8-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС в області, подія сталася в обласному центрі на 108-му км залізничної колії вчора о 13.48.
За попередньою інформацією, хлопчик разом зі старшою сестрою повертався зі школи. Діти вирішили скоротити шлях і перейти через залізницю. Потяг смертельно травмував дитину.
Затримки руху потягів не було.
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