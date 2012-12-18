На Дніпрі врятували рибалку, який провалився під лід

Вчора в Черкасах на Дніпрі фахівці МНС врятували рибалку, який провалився під лід.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, о 14-годині до диспетчерської служби управління МНС від рибалок надійшло повідомлення про те, що на Дніпрі в районі станції Панське біля Черкас, під кригу провалився чоловік.

На місце події негайно було направлено оперативну групу Управління МНС в Черкаській області.

За допомогою катера на повітряній подушці «Пегас», рятувальники почали обстежувати акваторію річки. Вже через кілька хвилин пошуку за 500 метрів від берега вдалося помітити чоловіка, який з останніх сил тримався за тонку кригу. Потерпілого терміново було доставлено на берег, де на нього вже чекали лікарі. Після порятунку 45-річного місцевого жителя із діагнозом загальне переохолодження тіла та обмороження I-II ступеня було госпіталізовано до 1-ї міської лікарні.

Рятувальники області закликають любителів риболовлі впродовж наступних трьох днів утриматися від виходу на першу кригу, оскільки попри сильні морози, для встановлення міцного та надійного льодового покрову потрібен деякий час.