На Дніпропетровщині запроваджено цілодобове спецпартулювання

Відсьогодні на Дніпропетровщині за рішенням облдержадміністрації у зв’язку з погіршенням погодних умов, зниженням температури повітря, у містах та районах регіону для допомоги населенню запроваджено цілодобове спецпатрулювання.

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Дніпропетровській області.

До складу новостворених спеціальних підрозділів входять співробітники МНС, МВС та працівники служб соціального захисту.

«Основними функціями діяльності патрулів є інформування населення, насамперед у місцях його масового скупчення, про функціонування мобільних та стаціонарних пунктів обігріву з вказуванням адрес їх розміщення. Особлива увага приділяється малозахищеним верстам населення», - йдеться в повідомленні теруправління.

Співробітники спеціального патруля проводять моніторинг ситуації щодо можливих випадків переохолодження людей і готові надати відповідну допомогу постраждалим, направити їх до пунктів обігріву.

За інформацією теруправління, 15 грудня у великих містах Дніпропетровщини через зниження температури повітря. організовано 5 пунктів обігріву.