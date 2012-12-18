Від чадного газу продовжують гинути українці

У місті Іршава Закарпатської області у приватному житловому будинку від отруєння чадним газом загинуло двоє осіб, ще 5 постраждало, із них троє дітей (2012, 2009 та 2006 р.н.), яких у важкому стані госпіталізовано до Іршавської центральної районної лікарні.

Як повідомляє прес-служба МНС України, за фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.