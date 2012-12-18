Чернігівщина: 9 осіб з обмороженнями потрапили до лікарень
11:38, 18 грудня 2012Новини регіонів
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Працюють 133 пункти обігріву
У Чернігівській області за минулу добу з обмороженнями госпіталізовано 9 осіб. Про це УНІАН повідомили у Територіальному управлінні МНС в області.
За даними відділення екстреної планової консультативної медичної допомоги обласної лікарні, упродовж минулої доби до лікувальних закладів Чернігівщини за допомогою від переохолодження та обмороження звернулися 9 осіб, усіх людей госпіталізовано.
Загалом в області працюють 133 пункти обігріву. Минулої доби у них надано допомогу 20 особам.
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