Чернігівщина: 9 осіб з обмороженнями потрапили до лікарень

У Чернігівській області за минулу добу з обмороженнями госпіталізовано 9 осіб. Про це УНІАН повідомили у Територіальному управлінні МНС в області.

За даними відділення екстреної планової консультативної медичної допомоги обласної лікарні, упродовж минулої доби до лікувальних закладів Чернігівщини за допомогою від переохолодження та обмороження звернулися 9 осіб, усіх людей госпіталізовано.

Загалом в області працюють 133 пункти обігріву. Минулої доби у них надано допомогу 20 особам.