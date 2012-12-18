У Черкаській області в місті Корсунь-Шевченківський минулого тижня у власному будинку замерзли на смерть мати із сином.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у Черкаській області, цього тижня в приватному будинку сусіди виявили тіла 72-річної місцевої жительки та її 29-річного сина з ознаками переохолодження.

Судово-медичною експертизою встановлено, що літня жінка та її син, що є інвалідом дитинства, померли від переохолодження організму у своєму будинку. В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин і причин події.

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