На Львівщині перекинувся рейсовий автобус

Сьогодні на Львівщині на автомобільній дорозі «Дрогобич-Самбір» водій рейсового пасажирського автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся у кювет. У салоні знаходився лише водій, який не постраждав.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Лішня Дрогобицького району.

„Водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся у кювет. У салоні рейсового пасажирського автобуса знаходився лише водій. Попередньо відомо, що він не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечну швидкість, унаслідок чого не впорався з керуванням та з’їхав у кювет”, - інформує відділ зв’язків з громадськістю.

У результаті ДТП автобус отримав механічні пошкодження. На даний момент правоохоронці з’ясовують причини та обставини випадку.