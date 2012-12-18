У Києві щодня до п’яти випадків падіння бурульок на людей

У Києві щодня фіксують до п’яти випадків падіння бурульок на людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прямої телефонної лінії начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій столиці Віталій Пшеничний.

«За день випадків падіння бурульок на людей буває до п’яти. Бувають випадки, що сніг чи бурульки падають і на дітей… Але критичних ситуацій не було», - сказав він.

В.Пшеничний зазначив, що з грудня у Києві значно збільшилась кількість нещасних випадків, пов’язаних з падінням снігу на людей, ожеледицею.

«Середня статистика – за добу звертаються по допомогу до лікувальних закладів приблизно 250 осіб. На сьогодні стаціонарно проходять лікування люди – 27 осіб, які отримали травми внаслідок падіння бурульок. Статистика така, що десь четверо дорослих й одна-дві дитини за день», - сказав керівник профільного управління.

За його словами, найчастіше такі випадки трапляються не на території дитсадків, шкіл, лікувальних закладів, бо вони перебувають під постійним контролем органів місцевої влади, а біля житлових будинків чи об’єктів, що не належать до комунальної власності.

«І найбільше випадків трапляється в центральній частині міста, на Подолі, там, де є шатрові дахи, де служби не можуть просто виконати роботи з очистки», - пояснив він.

В.Пшеничний поінформував, що до очистки будівель від бурульок та снігу залучено фахівців комунальної Служби порятунку. «Ми взяли на себе зобов’язання, в першу чергу, надавати безкоштовну допомогу бюджетним установам: школам, мед закладам міста, дитсадкам. Треба відмітити, що сил і засобів недостатньо, бо зміна всього 15 чоловік. При такій кількості верхолазів за добу можна почистити не більше 10 покрівель. Тому доручено головам райадміністрацій, керівникам ЖЕКів залучати до виконання робіт інші установи та організації, які мають відповідні ліцензії», - зазначив В.Пшеничний.

Він додав, що хоча фахівці Служби порятунку не виїжджають очищувати від снігу та льоду дахи житлових будинків, все таки у разі звернень мешканців та виникнення загрозливих ситуацій бригади служби безкоштовно проведуть необхідну роботу. Звертатися можна до чергового Служби порятунку за тел. 430-50-10.

Крім того, В.Пшеничний повідомив, що уповноважені інспектори щодня складають до 500 протоколів щодо невиконаних робіт з прибирання вулиць та дворів міста від снігу та льоду.

«У Києві працює комісія, яка визначає притягнення до відповідальності та накладання штрафів. Перші дні ця робота проводилась досить кволо, проте після певної профілактичної роботи запрацювали інспектори. Якщо раніше вони складали за день 40 протоколів, то сьогодні кількість протоколів доходить до 400-500. Це і поповнення бюджету, і виховна робота, а головне - безпека городян», - наголосив В.Пшеничний.