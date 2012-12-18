Сховища Києва розраховані прийняти близько 1 млн. людей

Сховища Києва в разі виникнення загрозливої ситуації розраховані для розміщення в них лише близько 1 млн. людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прямої телефонної лінії начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій столиці Віталій Пшеничний.

«Якщо говорити про те, скільки людей в них може розміститись, то близько мільйона», - сказав керівник управління.

Він зазначив при цьому, що із загальної кількості захисних споруд Києва на сьогодні готові для використання за призначенням 80%, а 20% - перебувають в занедбаному стані, оскільки вони залишаються у власності колись великих підприємств, які розпалися і які не мають коштів, людей, можливостей утримувати зазначені сховища.

«Але ми будемо вносити пропозицію до Міністрества надзвичайних ситуацій, за результатами інвентаризації, що ці споруди потрібно буде передавати на баланс органам місцевої влади, виділяти для цього спеціальні кошти, щоб їх привести в порядок», - зазначив В.Пшеничний.

Зокрема, зауважив він, під час виникнення надзвичайної ситуації як захисні споруди працюватимуть станції метрополітену як мілкого, так і глибокого залягання.

За словами В.Пшеничного, метрополітен завжди проектувався та проектується і будується як система можливого укриття для людей. «І всі станції метрополітену в нас на обліку, ми знаємо, скільки можна буде на кожній станції розмістити населення в разі введення надзвичайного стану. На кожній станції є системи життєзабезпечення – це автономне водопостачання, вентиляційні установки, є шляхи евакуації. І якщо брати загальний фонд захисних споруд Києва, то метрополітен у нас складає близько 40% від тієї кількості, яку ми могли б розмістити в захисних спорудах», - повідомив він.

За словами В.Пшеничного, телеканали останнім часом почали проявляти інтерес до таких сховищ у зв’язку з поширенням інформації про кінець світу.

Він зазначив, що на сьогодні ведеться Держреєстр таких споруд.

В.Пшеничного також запевнив, що за більш як 10 років його перебування на посаді керівника столичного управління з надзвичайних ситуацій, жодне таке приміщення-сховище не було продано приватній особі, передано в оренду чи перепрофільовано.

Він також запевнив, що відповідний персонал рятувальних служб проходить спеціальні навчання щороку, необхідну підготовку по цивільній обороні також проходять керівники підприємств та керівники відповідних структур КМДА та державної влади.