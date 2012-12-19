У Тернополі залишаються нерозчищеними від снігу 115 дворів

У Тернополі на даний момент залишаються нерозчищеними від снігу 115 дворів у різних мікрорайонах міста.

Як пояснили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, це зумовлено тим, що очисна техніка не змогла добратися в дані двори через припарковані автомобілі, які заблокували проїзди.

Відповідно кожен ЖЕК склав список із назвою вулиці та номеру будинку, де не вдалося розгорнути сніги, і подав їх до міської ради.

Через нерозчищені дороги у дворах звідти не вивозять сміття, відповідно люди залишають відходи біля переповнених урн.

За даними мерії, за два дні комунальники та працівники ЖЕКів розчистили від снігу 600 дворів, при цьому було задіяно 30 одиниць техніки. Міський голова Серігй Надал закликав жителів міста не залишати свої автомобілі у дворах, доки не буде проведено їх очищення від снігу. В іншому випадку, застеріг він, транспорт будуть евакуйовувати.