На Прикарпатті відсутній проїзд до 40 населених пунктів

В Івано-Франківській області станом на 6.00 відсутній проїзд до 40 населених пунктів, ускладнений – до 75.

Про це повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області станом.

Особливо складна ситуація склалася на території Верховинського, Городенківського, Косівського, Снятинського і Тлумацького районів.

У Службі автомобільних доріг зазначають, що автодороги державного значення - у проїжджому стані, дороги комунальної власності - у нормі. У Карпатах Вишківський та Яблуницький перевали перебувають у проїжджому стані.