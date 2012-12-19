У Донецькій області діють 148 пунктів обігріву для населення.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, зі 148 пунктів обігріву 7 наметів - від Головного територіального управління МНС.

За інформацією Донецької міськради, в усіх дев`яти районах міста в територіальних центрах соціального обслуговування функціонують пункти обігріву. Крім того, з 16 грудня відкрито пункт обігріву в районі залізничного вокзалу. Гаряче харчування в пункти обігріву надає Донецький міський фонд соціального захисту та милосердя.