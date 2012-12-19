У Хмельницькій області працюють 6 пунктів обігріву

У Хмельницькій області станом на середу, 19 грудня, працюють 6 пунктів обігріву громадян.

Як повідомили кореспондента УНІАН у територіальному управлінні МНС в області, три пункти облаштовані у Хмельницькому (на вул. Нижньоберегова ½ - намет ТУ МНС; вул. Житецького, 22 - будинок тимчасового перебування громадян «Промінь надії»; пров. Пилипчука, 1 - Хмельницька міська лікарня), два пункти у Дунаївцях (на вул. Фрунзе - психоневрологічний інтернат; вул. Горького, 7 - центральна районна лікарня) і один – у Кам’янці-Подільському на вул. Грушевського, 2Б - намет ТУ МНС.

В обласному профільному відомстві додають, що складною залишається ситуація на ділянках доріг місцевого значення.

Довідка УНІАН. Минулої зими на Хмельниччині діяло понад 300 таких пунктів, в яких кожен бажаючий міг зігрітися та випити гарячого чаю.