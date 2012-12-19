Чи курять в громадських та на робочих місцях?

Із січня 2013 року в Києві та інших областях країни розпочнеться моніторинг виконання закону про повну заборону куріння в громадських та на робочих місцях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, у місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!». Штрафи за порушення вимог закону для підприємців (фізичних та юридичних осіб) становлять від 1 тис. грн. до 10 тис. грн., а для фізичних осіб-курців від 51 до 175 грн.

За даними Головного управління охорони здоров’я КМДА, в столиці щороку від захворювань, викликаних курінням, помирають понад 6 тис. осіб. Це близько 20% від загальної смертності серед мешканців міста.

«Незважаючи на певне зростання тривалості життя в Україні, висока смертність через захворювання, спричинені тютюнокурінням, посилює демографічну кризу. Тому звільнення робочих та громадських місць від куріння не лише поліпшить здоров’я нації, а й сприятиме виходу із демографічної кризи», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, згідно з Законом «Про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», з 16 грудня 2012 року заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів у ресторанах, в приміщеннях та на території навчальних закладів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, закладів охорони здоров’я, у приміщеннях об’єктів культурного призначення та органів державної влади і місцевого самоврядування, інших державних установ та на зупинках транспорту.