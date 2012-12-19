На Житомирщині працюють 36 пунктів обігріву
14:25, 19 грудня 2012Новини регіонів
0
Розгортання пунктів триває
У Житомирській області діють 36 пунктів обігріву.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Територіального управління МНС у Житомирській області, пункти діють при лікарнях, територіальних центрах обслуговування населення, при місцевій пожежній охороні, будинках культури тощо.
У Житомирі працює пересувний пункт обігріву громадян.
Робота з розгортання пунктів обігріву на Житомирщині триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter