На Житомирщині працюють 36 пунктів обігріву

Розгортання пунктів триває

У Житомирській області діють 36 пунктів обігріву. Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Територіального управління МНС у Житомирській області, пункти діють при лікарнях, територіальних центрах обслуговування населення, при місцевій пожежній охороні, будинках культури тощо. У Житомирі працює пересувний пункт обігріву громадян. Робота з розгортання пунктів обігріву на Житомирщині триває.

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