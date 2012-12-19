У Херсонській області працюють 4 пункти обігріву

У Херсонській області станом на 19 грудня почали роботу 4 пункти обігріву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, такі пункти організовано в Бериславі (у провулку Східний, 1), у Каховці (по вул. Леніна, 32) і ще два в Новій Каховці - по вул. Першотравнева, 3, і біля поліклініки № 1 (вул. Калініна, 28).

В інших населених пунктах області, зокрема в Херсоні, роботи з підготовки до відкриття пунктів обігріву ще тривають. Скільки нинішньою зими в регіоні буде відкрито пунктів обігріву, поки не повідомляється.

Нагадаємо, що у Херсонській області минулої зими цілодобово працювали 20 пунктів обігріву. В усіх пунктах бажаючих погрітися пригощали гарячим чаєм, а у великих містах - годували і роздавали теплий одяг, зібраний волонтерами. Також у більшості пунктів було організовано чергування медпрацівників.