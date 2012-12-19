У Кіровограді відбулася благодійна акція «Рінат Ахметов, Ігор Крутой – дітям!»

Сьогодні, 19 грудня, в Кіровограді в день святого Миколи Чудотворця відбулася щорічна благодійна акція на допомогу сиротам «Рінат Ахметов, Ігор Крутой – дітям!».

Як передає кореспондент УНІАН, засновник фонду «Розвиток України», президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов і композитор Ігор Крутой відвідали дитячі установи, в яких виховуються діти-сироти, а також відкрили новий дитячий будинок сімейного типу.

Зокрема, будинок для багатодітної сім`ї Кожанових куплений і облаштований «Розвитком України» в рамках діючої програми «Сирітству – ні!». Сім`я виховує семеро дітей – 2 рідних і 5 прийомних.

За словами Р.Ахметова, интернатна система породжує нове сирітство і не робить дитину щасливою.

«Ми вже 12 років приїжджаємо в цей день у дитячі будинки. Ми хочемо на власні очі побачити, як живеться дітям, що вони відчувають... Ми говоримо: боротьба з сирітством. Виникає питання - хто з ким бореться? Боремося ми проти интернатної системи. Сьогодні йде боротьба між системою «інтернат» і щастям дитини. Має перемогти щастя дитини! Кожна дитина повинна мати сім`ю, кожна дитина повинна мати свій дім. І ми з Ігорем будемо робити все, що в наших силах», - підкреслив Р.Ахметов.

У свою чергу І.Крутой розповів, що щорічній традиції допомагати сиротам у день святого Миколая вже 11 років.

«Ідея народилася спонтанно. Ми бачили багато недолюблених дітей. Хотілося їм зробити щось хороше. І це переросло в традицію. Рік тому Рінат Ахметов запропонував – їдьмо до тебе на батьківщину. Тому сьогодні ми в Кіровограді», - зазначив І.Крутой.

Також Р.Ахметов та І.Крутой побували з подарунками в дитячому будинку «Барвінок», де виховуються 63 дитини від 3 до 16 років.

У прес-службі Фонду Р.Ахметова поінформували, що Кіровоградська область посідає перше місце в Україні за кількістю дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому наступного року «Розвиток України» починає співпрацю з соціальними службами цього регіону.

Крім того, сьогодні благодійна акція пройде і в Донецькій області. Для 200 дітей з дитячих будинків на стадіоні «Донбас Арена» організовано грандіозне свято.

Акція «Рінат Ахметов, Ігор Крутой – дітям!» охопила сьогодні 20 тис. 309 дітей з Донецької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Благодійну допомогу на поліпшення умов проживання, навчання, дозвілля одержали 104 установи Донецької області (у тому числі й 29 лікарень, яким було куплено лікувальне і діагностичне устаткування).

Загальний бюджет акції в 2012 році – 8 млн. грн. Бюджет програми Фонду Р.Ахметова з розвитку сімейних форм виховання «Сирітству – ні!» у 2012 році – 21 млн. грн.