В Івано-Франківській області працюють 16 пунктів обігріву .

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, зважаючи на температурний режим, МНС відкрила 16 пунктів обігріву. За наданою інформацією пункти обігріву є в кожному із 14 райцентрів, а також в Івано-Франківську та місті Яремче.

Тут усі потребуючі можуть не лише зігрітись, а й попити чаю та перекусити.