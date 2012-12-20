У Харкові через «мінування» вокзалу евакуйовували 1,8 тис.осіб

У Харкові через телефонне повідомлення невідомого про замінування кілька годин була паралізована робота Південного вокзалу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС на Південній залізниці, о 14.30 в чергову частину лінійного відділу на станції «Харків - Пасажирський» надійшла інформація про те, що на номер оператора «102» зателефонував невідомий громадянин і повідомив, що вокзал «Харків - Пасажирський» заміновано, закладено 8 кілограмів тротилу.

Чоловік заявив, що у разі, якщо йому буде заплачено 100 тис. доларів, то він повідомить про місце закладення вибухівки.

Після отримання повідомлення працівниками міліції негайно було вжито комплекс відповідних заходів. Територія вокзалу була оточена, евакуйовано близько 1,8 тис. пасажирів та співробітників залізниці. Рух потягів здійснювався через віддалені колії.

Кілька годин на місці події працювали слідчо-оперативна група УМВСУ на Південній залізниці, посилені наряди міліції, вибухотехнічна служба, кінологічна служба, співробітники МНС та Служби безпеки України.

Як повідомила УНІАН начальник служби зв’язків з громадськістю Управління МВС на Південній залізниці Лариса Єрмакова, після обстеження приміщень Південного вокзалу та прилеглої території вибухівки не виявлено.

За її словами, роботу вокзалу відновлено о 17.35. У ці хвилини він працює у звичному режимі.

Міліція у свою чергу розшукує зловмисника.