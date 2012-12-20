Рівненщина: з гуртожитку педколеджу евакуйовано 240 студентів

У Сарнах Рівненської області через задимлення гуртожитку №2 педагогічного коледжу, були тимчасово відселені 240 його мешканців.

Як повідомили УНІАН в Головному управління МНС України в області, повідомлення про задимлення приміщення першого поверху гуртожитку надійшло вчора, 19 грудня, близько 22-ї години.

На місце події був направлений черговий караул рятувальників, які встановили, що дим розповсюджується з приміщення електрощитової на першому поверсі. Ймовірною причиною задимлення стало замикання в електрощитовій.

Рятувальники в апаратах захисту органів дихання провели евакуацію 240 мешканців гуртожитку та ліквідували джерело витоку диму за допомогою вогнегасника. Ніхто не постраждав.

Персонал педагогічного коледжу розмістив евакуйованих учнів на ніч у гуртожиток, розташований поруч.

Сьогодні, 20 грудня, рятувальники та ремонтники електромереж обіцяють полагодити щитову і відновити електропостачання в будинку, після чого мешканці зможуть повернутися у свої кімнати.