Луганщина: у снігу застряг автобус з 25 пасажирами

У Свердловському районі (Луганська область) на трасі "Свердловськ-Бірюкове" вчора, 19 грудня, о 14.00 застряг рейсовий автобус Луганськ - Ростов-на-Дону (Російська федерація).

Як повідомили УНІАН у ГТУ МНС у Луганській області, автобус "VOLVO", в якому перебували 25 пасажирів, частково з`їхав з дороги і не зміг продовжити рух.

Рятувальникам за допомогою автомобіля САРМ вдалося вивільнити автобус з снігового замету. Пасажирів автобусу рятувальним автомобілем було доставлено до кафе митниці, де їх пересадили на інший автобус, який слідував до Ростова-на-Дону.