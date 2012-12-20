У Чернігівській області працюють 133 пункти обігріву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління МНС в області.

Згідно з повідомленням, МНС розгорнули в регіоні 40 таких пунктів, а решта створені при лікарнях, ФАПах і школах – у селах, придорожніх кафе на великих трасах. Насамперед вони призначені для надання допомоги малозахищеним верствам населення, а також тим людям, які за різних обставин не можуть продовжити рух на транспорті по автодорогах. У всіх розгорнутих пунктах обігріву людям пропонується гарячий чай та продукти харчування.

Протягом минулої доби у пристосованих пунктах обігріву, облаштованих на території області, надано допомогу 39 особам. За тиждень роботи пунктів надано допомогу 122 особам.

Всього за допомогою від переохолодження та обмороження до медичних закладів звернулися 17 осіб, з них 15 – були госпіталізовані. Загиблих від переохолодження на Чернігівщині немає.