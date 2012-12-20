У Києві погашають борги за пальне для «швидких»

Станом на 20 грудня з міського бюджету виділено 1,3 млн грн на погашення фінансової заборгованості перед постачальниками паливно-мастильних матеріалів для автомобілів швидкої медичної допомоги. На початку грудня сума боргу складала 3,1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Загалом ситуація щодо погашення решти заборгованості контрольована та не матиме негативного впливу на якість роботи швидкої медичної допомоги столиці. Я переконаний, що бригади «швидкої» прибуватимуть на виклики киян вчасно і перебоїв у роботі служби допущено не буде», – запевнив начальник Головного управління охорони здоров’я Віталій Мохорєв.

Також у профільному управлінні інформують, що зарплату за першу половину місяця водії автомобілів «швидкої» отримали вчасно. Так, ще 13 грудня нарахували необхідну суму коштів, а виплату здійснили 17 грудня.

КМДА інформує, що упродовж 2012 року в столиці оновлено автопарк станції швидкої медичної допомоги. Загалом, за кошти місцевого та державного бюджетів замінено понад 60% машин. Також у жовтні відкрито модернізовану централізовану диспетчерську Київської міської станції швидкої медичної допомоги.

Наразі в столиці за номером «103» виклики одразу приймають 40 операторів, завдання ж автоматизованої системи - негайно з’єднати абонента з вільним диспетчером. Завдяки GPS оператор передає виклик найближчій до пацієнта бригаді. Також відпрацьовано алгоритм взаємодії швидкої та невідкладної медичної допомоги, оптимізовано механізми взаємодії лікарів та аварійно-рятувальних служб при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.