У Криму через негоду психлікарня вночі залишалася без тепла

Психіатрична лікарня в селі Строганівка неподалік Сімферополя, де лікуються майже 500 осіб, залишилася в ніч на 20 грудня без тепла.

Як повідомляє прес-служба Кримського управління МНС, через аварію в електромережі зупинилася котельна.

Інформація про інцидент надійшла 19 грудня, о 22.30.

"У результаті погіршення погодних умов - посилення вітру і зниження температури - сталася аварія в електромережі. Тимчасово зупинено роботу котельної. Від теплопостачання були відключені лікарня і два 5-поверхових удома. На стаціонаром лікуванні у лікарні перебувають 458 осіб, з них 60 дітей - віком від 3 до 15 років, там працюють 70 осіб персоналу", - зазначається в повідомленні МНС.

На місці події працювала бригада електриків. Уранці 20 грудня теплопостачання в лікарні відновили.

"Підрозділи МНС надавали допомогу в аварійно-відновлювальних роботах. Для забезпечення електроенергією котельної використовувався дизельний генератор аварійно-рятувального загону", - повідомили у відомстві.

У Криму вже кілька днів зберігаються складні погодні умови. Станом на 15-ту годину четверга, без світла в регіоні залишаються 52 села, з них 20 — частково.