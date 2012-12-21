У Харкові з обмороженнями госпіталізовано майже 30 осіб

У Харкові внаслідок сильних морозів за тиждень госпіталізовано з обмороженнями 28 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Міський центр здоров`я, в числі госпіталізованих п`ятеро безпритульних та одна дитина.

Всього ж, за даними Центру, обмороження різного ступеня тяжкості за тиждень отримала 41 людина.

Також зазначається, що за період з 13 по 19 грудня травмувались 1 тис. 360 харків`ян, у тому числі 660 - на вулицях міста.

Тим часом у населених пунктах Харківської області відкрито 185 пунктів обігріву, з них 6 наметових та 179 стаціонарних. Впродовж останньої доби за допомогою звернулося 153 особи. Всього за період холодів у пункти обігріву звернулися 396 осіб.

У Харкові, з початку роботи пунктів обігріву, починаючи з 17 грудня, пункти обігріву відвідали 366 мешканців міста.