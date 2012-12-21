Дніпропетровщина: чадним газом отруїлися діти

У Дніпродзержинську Дніпропетровської області чадним газом отруїлися троє осіб, з них двоє дітей (2004 та 2010 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався увечері 20 грудня в квартирі на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку через порушення правил експлуатації газової колонки.

Постраждалих у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні.