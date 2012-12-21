У Донецьку батько жорстоко розправився з 4-річним сином

У Донецьку розпочато розслідування за ч.1 ст.122 КК України за фактом нанесенні чоловіком умисних тілесних ушкоджень своїй дитині (2008 року народження), які спричинили тривалий розлад здоров`я останнього.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, чоловік часто конфліктував з дружиною, матір`ю свого сина. Приводом для останнього конфлікту став будинок, де були офіційно зареєстровані дружина і син. Прийшовши туди разом з дитиною, жінка одного разу не змогла зайти всередину - був замінений замок, а ввечері того ж дня чоловік не захотів впустити законну дружину в оселю і став виганяти її з сином з двору.

Коли хлопчик побіг до батька, він схопив дитину і жбурнув його в бік на тротуарну плитку. Замість того, щоб надати допомогу синові, зловмисник спробував сховатися у своєму автомобілі. Проте дружина схопилася за кермо, не даючи йому виїхати з місця злочину. Одночасно жінка викликала з мобільного телефону співробітників міліції.

Хлопчик, плачучи і кричучи, знову кинувся до батька і забрався в машину на переднє пасажирське місце. Його батько, побоюючись швидкого приїзду міліції, став вимагати від малюка покинути салон, відкрив йому двері, але дитина не захотіла йти. Тоді батько виштовхав сина з машини, хлопчик впав і вдарився об асфальт. Чоловік поїхав.

Співробітники міліції, які прибули на місце події, прийняли заяву у громадянки. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, дитині були заподіяні тілесні ушкодження середньої тяжкості: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематоми потиличної області і лівої сідниці. У поєднанні з психотравмуючою ситуацією все це призвело до розвитку гострої реакції на стрес, які трансформувалися в посттравматичний стресовий розлад, що має прямий зв`язок з виявленими тілесними ушкодженнями.

Тепер батьку хлопчика загрожує позбавлення волі до 3 років.