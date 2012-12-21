На Донеччині визволяють зі снігових заметів автомобілі

У Донецькій області бійці МНС за останню добу в 5 районах і містах регіону визволили зі снігових заметів 12 легкових і 5 вантажних автомобілів, 1 мікроавтобус, 2 автомобілі “швидкої медичної допомоги”.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що за допомогою автомобільних тросів застряглі автомобілі були витягнуті на безпечні ділянки доріг.

Було здійснено транспортування двох автомобілів “швидкої допомоги”, які застрягли в сніговому заметі в місті Дебальцеве по дорозі до лікарні. Рятувальники 23-го Державного пожежно-рятувального загону на пожежному автомобілі доставляли бригаду швидкої допомоги до хворих і назад до автомобіля.

Всього для надання допомоги від Головного територіального управління залучалося 43 осіб особового складу і 10 одиниць техніки.