У Луганській області містам знижено поставки води

У Луганській області через порив водоводу трьом містам знижено поставки води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», сьогодні, 21 грудня, близько першої години ночі через зношеність водоводу стався витік води на магістральному водоводі діаметром 900 мм на дюкері через річку Біла.

Щоб забезпечити населення та підприємства водою, збільшено поставки води по паралельному водоводу діаметром 1000 мм. Проте, сьогодні знижено поставки води містам Перевальськ – до 20%, Красний Луч і Антрацит - на 30%.

До місця аварії оперативно було доставлено всю необхідну спецтехніку та обладнання. Ремонтні роботи, ймовірно, триватимуть сьогодні до 24 години, після чого протягом 12 годин буде проведено входження в режим і водопостачання міст і селищ до 12 години 22 грудня планується відновити в повному обсязі.