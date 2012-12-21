На Хмельниччині затверджено програму з туберкульозу

Хмельницька обласна рада затвердила цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки з кошторисом 76,8 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради вчора, 20 грудня на пленарному засіданні.

Загальний кошторис програми на чотири роки становить 76 млн 838 тис. грн, зокрема, 40 млн 486 тис. грн – буде виділено з обласного бюджету, 26 млн 600 тис. грн – з держбюджету і 9 млн 751 тис. грн – з міських та районних скарбниць.

За інформацією головного лікаря Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру Сергія Василенка, метою програми є покращення епідемічної ситуації в області щодо зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ) і забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

На його переконання, необхідне реформування системи надання протитуберкульозної допомоги, зокрема максимальне наближення медичних послуг до хворого, інтеграція надання медичної допомоги, що забезпечить доступ населення до послуг з діагностики, лікування туберкульозу та догляду за хворими; утворення відділень для паліативної та хоспісної медицини, лікування хіміорезистентного туберкульозу, розвиток системи амбулаторної допомоги; забезпечення узгодженого функціонування систем протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу стосовно виявлення випадків захворювання на туберкульоз, своєчасного діагностування мультирезистентного туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції в осіб, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

С.Василенко вважає, що успішне виконання програми сприятиме зниженню щороку, не менш як на 1%, рівня захворюваності та смертності від туберкульозу та забезпечить повне одужання не менше 70% хворих, яким вперше встановлено діагноз туберкульозу.

Довідка УНІАН. У 2011 році захворюваність на туберкульоз, поширеність та смертність від нього в Хмельницькій області становила 52,4; 145,3 та 7,4 на 100 тис. населення, відповідно. Нижче середньостатистичної по Україні є питома вага захворюваності на мультирезистентну форму туберкульозу, яка становить 4,2% серед хворих з новими випадками туберкульозу легень та 5,6% хворих з повторними.