У Кіровограді жителі двох мікрорайонів залишились без тепла

Сьогодні в Кіровограді внаслідок пориву труби теплопостачання діаметром 500 мм без тепла залишились мешканці двох мікрорайонів (близько 10,7 тис мешканців 21 багатоповерхового житлового будинку), а також 2 загальноосвітні школи, 2 дошкільні навчальні заклади, кібернетико-технічний коледж, центральна міська лікарня №3, дитяча міська поліклініка №1 та центральна міська поліклініка № 3.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ТУ МНС у Кіровоградській області.

До проведення відновлювальних робіт залучено ремонтну бригаду КП «Теплоенергетик». На даний момент протікання пошкодженої труби ліквідовано, здійснюється наповнення мережі водою.

Також до проведення робіт по забезпеченню температурного режиму в приміщеннях центральної міської лікарні №3, де знаходяться важкохворі люди, від Територіального управління залучено 1 одиницю техніки та 3 чоловіки особового складу: розгорнуто окрему внутрішню електромережу та встановлено 15 обігрівачів. Температура у палатах становить не менше 18 градусів. Чергування автомобіля автономного електроживлення організовано в цілодобовому режимі.