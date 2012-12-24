На Рівненщині чадним газом отруїлися 5 дітей

У селі Острожець Млинівського району Рівненської області чадним газом отруїлися 5 дітей.

Як повідомляється на сайті Територіального управління МНС у Рівненській області, вчора, 22 грудня, о 22.25 в реанімаційне відділення Млинівської центральної районної лікарні були госпіталізовані з діагнозом отруєння чадним газом 5 дітей: 2000, 2002, 2005, 2008, 2011 років народження.

Пожежі не було, обставини отруєння встановлюються.

Того ж дня в реанімаційне відділення Костопільської центральної районної лікарні було госпіталізовано двох жителів села Мирне Костопільського району з діагнозом: отруєння чадним газом.

Обставини отруєння встановлюються.