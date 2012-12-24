У Луцьку збирають кошти для онкохворих дітей

У Луцьку стартувала акція «Мільйон – копійками для онкохворих дітей».

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами заходу виступили члени організації «Асоціація молодих реформаторів» і благодійного фонду «СТОПРАК».

Відвідчувачі закладів харчування, торгових точок і бібліотек Луцька зможуть кидати монети у трилітрові скляні банки. На сьогодні поставити в себе таку банку погодилися уже 37 власників або керівників точок.

Розставлені банки розмальовані у різнокольорові фарби онкохворими дітьми, школярами та самими організаторами, а зверху закриті металевими кришками для консервації.

Організатори акції мають намір зібрати кошти на ліки для онкохворих дітей, які перебувають в онкогематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні. Акція триватиме з 21 грудня до 21 січня.