На Чернігівщині створено центр екстреної медичної допомоги

На Чернігівщині створено обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати Чернігівської обласної ради ухвалили 21 грудня.

Депутати затвердили статут новоствореного медичного закладу та делегували управління ним облдержадміністрації. Очолив центр Ігор Даниленко, який до цього керував Чернігівською міською станцією швидкої допомоги.

Фінансуватиметься центр за рахунок загального обсягу асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на охорону здоров`я.

Центр створено з метою покращання надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах у повсякденних умовах та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Екстрену медичну допомогу населенню в Чернігівській області на догоспітальному етапі надають 49 суб’єктів швидкої медичної допомоги, з них три станції (у Чернігові, Ніжині та Прилуках), 35 відділень та 11 пунктів швидкої медичної допомоги.

Для забезпечення регламентованих термінів доїзду (20 хвилин) бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта в умовах сільської місцевості передбачається розширення мережі пунктів постійного базування бригад швидкої допомоги. Крім діючих, планується створити ще 26 таких пунктів на базі існуючих сільських дільничних лікарень – 11, сільських лікарських амбулаторій – 13, фельдшерсько-акушерських пунктів – 2.

Станції екстреної (швидкої) медичної допомоги у Чернігові, Ніжині та Прилуках функціонуватимуть як відокремлені структурні підрозділи обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.