У Горлівці під час пожежі загинуло двоє дітей
10:45, 24 грудня 2012Новини регіонів
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Гралися сірниками
У Горлівці Донецької області в одноповерховому житловому будинку через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа.
Від отруєння продуктами горіння загинуло дві дитини (2009 та 2010 р.н.), повідомляє прес-слуба МНС.
О 17.15 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.
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