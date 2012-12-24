У Горлівці під час пожежі загинуло двоє дітей

10:45, 24 грудня 2012
Новини регіонів
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Гралися сірниками

У Горлівці Донецької області в одноповерховому житловому будинку через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа.

Від отруєння продуктами горіння загинуло дві дитини (2009 та 2010 р.н.), повідомляє прес-слуба МНС.

О 17.15 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.

 

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