У Горлівці під час пожежі загинуло двоє дітей

Гралися сірниками

У Горлівці Донецької області в одноповерховому житловому будинку через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа. Від отруєння продуктами горіння загинуло дві дитини (2009 та 2010 р.н.), повідомляє прес-слуба МНС. О 17.15 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано. На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.

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